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"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد حتى الأربعاء المقبل

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"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد حتى الأربعاء المقبل "الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد حتى الأربعاء المقبل

مصراوي Masrawy

الأرصاد موجة حارة تضرب البلاد

كتبت- مادي غيث:

قال محمود شاهين، وكيل مراكز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجياً في درجات الحرارة، بدايةً من اليوم الاثنين تصل ذروتها بعد غد الأربعاء، لتصبح 32 درجة مئوية.

وأوضح "شاهين"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن درجة الحرارة ستعاود الانخفاض الخميس المقبل لتسجل 28 درجة مئوية.

وأضاف وكيل مراكز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السبب وراء الارتفاع يرجع إلى تأثر البلاد بكتلةٍ هوائية قادمة من شبة الجزيرة العربية أدت إلى ارتفاع الحرارة.

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