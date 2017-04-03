منافسة ساخنة بين 5 سيارات جديدة في معرض سول الدولي

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تستغل العديد من الشركات العالمية المعارض الدولية للسيارات، لإظهار أحدث ما توصلت إليه من إصدارات وتقنيات لعرضها على الجمهور في المحافل الرسمية، وهو الأمر الذي يمثل مجالًا للتنافس بين الكيانات العملاقة في الأسواق العالمية.

ويقام في الوقت الحالي معرض سول الدولية للسيارات بكوريا الجنوبية، وتتنافس خلاله عشرات الشركات العالمية بإصدارات جديدة تظهر لأول مرة في الأوساط الدولية، وفي هذا السياق، نستعرض أهم السيارات الجديدة التي تم الكشف عنها بشكل رسمي في معرض سول الدولي، وأهمها:

هوندا CR-V

قدمت شركة "هوندا" اليابانية، نموذج متقدم من سيارتها الكروس أوفر "CR-V”، بمحرك بسعة 1600 CC من طراز "i-DTEC” مزود بشاحن إضافي "تربو"، كما زودت السيارة لأول مرة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات.

كيا ستينجر

استمرت الشركة الكورية العملاقة في تقديم سيارتها الأسرع في تاريخها "ستينجر" بالمعارض الدولية، غير أن معرض سول كان أول واجهة تشهد ظهور السيارة بعد أن ثبت رسميًا امتلاكها لمعدل تسارع يصل بها إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن 4.9 ثانية فقط.

سانج يونج Y400

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كشفت شركة "سانج يونج" الكورية عن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الجديدة "Y400”، والتي تظهر لأول مرة في المعرض الدولي بالعاصمة الكورية، وهي تعمل بالدفع الرباعي، وتمثل انطلاقة الشركة الكورية نحو الطراز الأكثر انتشارًا في الآونة الأخيرة على مستوى العالم.

مرسيدس E63 S

كشفت شركة “مرسيدس” الألمانية عن سيارتين، هما “E63 S” والتي تنضم إلى سلسلة “AMG” الشهيرة، بالإضافة إلى النسخة الكهربية من “C350”، وكلاهما تم تزويده بنظام القيادة المتطورة “4 Matic”.

BMW M760Li

طورت الشركة الألمانية سيارتها السيدان الفاخرة إصدار جديد كليًا من الفئة السابعة، كما أطلقت نموذج مغاير مزود بتقنية "xDrive” الجديدة، بالإضافة إلى "M Performance” والتي تستغرق 3.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ ساعة.