وزير التعليم: أصارع الزمن لحل قضايا المُعلمين

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يصارع الزمن لحل كل ما يمكن من قضايا تخص المعلمين.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية لائتلاف "تمرد معلمي مصر" أنه تم توقيع ترقيات لـ ١٢٨٠٠٠ معلم وتثبيت حوالي 4 آلاف و800 من دفعة ٢٠١٣ وكذلك إعادة ١٨ عضوا إلى المتابعة المركزية ونعمل على الأسماء الساقطة والمحجوبة وأيضا موضوع التعريب وأبناؤنا في الخارج وموضوع المغتربين.

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وقال الوزير في رسالة موجهة للمعلمين: "هذا كله يطمئنكم أنني أتابع وأتفاعل وأفعل، الجهد والعمل المطلوب كبير ويحتاج وقت لذلك أرجو تفهم أن هذا الحجم من المشاكل لا يمكن حله في وقت واحد، رجاء أن تطمئنوا إلى متابعتي وحرصي على المساعدة، أنا وعدت بالمساعدة، ورجاء ‘تاحة فرصة هادئة كي أعمل على الحل.