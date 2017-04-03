بروتكول تعاون بين «القومي للمرأة» والسفارة الفرنسية لتنفيذ «رائدات المستقبل»

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وقّعت الدكتوره مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون مع كل من السفارة الفرنسية بالقاهرة وهيئة الأمم المتحدة، للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بهدف وضع أطر تعاون وشراكة بين هذه الجهات لتنفيذ مشروع "نساء مصريات رائدات المستقبل".

وفقًا لبنود البروتوكول، سيقوم المجلس القومي للمرأة، بالإشراف والمتابعة على تنفيذ المشروع، ويعد المشروع واحدًا من المشروعات التي وقع عليها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال عام 2016.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس - عن فخرها - أن يكون المجلس شريكًا في تحقيق هذا المشروع، موجهة الشكر إلى جميع الشركاء في هذا المشروع، بينهم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والقادرين على تحويل الحلم إلى حقيقة، وكذلك هيئة الأمم المتحدة والشركاء الفرنسيون.

أضافت مرسي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، موضحة أن المجلس وضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، حيث تعد مصر أول دولة على مستوى العالم تضع استراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وأن الاستراتيجية سيتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.

أكدت مرسي، أن الاحتفال ببداية عام المرأة سيكون بتنفيذ هذا المشروع، مشيرة أن تدريب 450 سيدة من جميع محافظات مصر سيساعد في تحسين وضعهن ووضع أسرهن، خاصة أن قصص نجاح هؤلاء الفتيات لا بد أن يوثق وسيتم الحرص في العام المقبل - على أن يعرضن قصص نجاحهن في نيويورك.

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وأكد السفير أندريه بران، سفير فرنسا بالقاهرة، أن الهدف من المشروع، مساعدة الفتيات الأكثر احتياجًا، بتوفير فرص عمل لهن في الشركات الفرنسية والمصرية، مشيدًا بالسعي الدؤوب للمشاركين في تنفيذ المشروع والشركاء في القطاع الخاص الذين ساعدوا في نجاحه.

وأعربت نيكول أميلين، عضو البرلمان الفرنسي، وزيرة المساواة بين الجنسين السابقة عن سعادتها بوجودها في مصر، مشيرة أن مصر وطن حليف لفرنسا ويجمعهما العديد من أوجه التعاون.

توجّهت أميلين، بالشكر إلى سفير فرنسا بالقاهرة والشركاء الفرنسيين والوكالة الفرنسية للتنمية وساويرس للتنمية الاجتماعية، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام بإنشاء نظام اجتماعي لتمكين المرأة اقتصاديا يقوم على المساواة المهنية.

جدير بالذكر أن الهدف العام من المشروع تمكين الفتيات المصريات اقتصاديًا في عدة مناطق بمحافظات القاهرة الكبرى من خلال تقديم حزمة متكاملة من التدريبات المهنية لهن - والتي تتفق مع احتياجات السوق ومن ثم توفير فرص عمل لهن في كبري الشركات الدولية في مصر، بما يسهم في الحد من انتشار البطالة بينهن.