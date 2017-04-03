رئيس عام الامتحانات: رقم سري على كل «كراسة بوكليت»

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قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، إنه يوجد رقم سرى على كل كراسة بوكليت فى امتحانات الثانوية العامة، حتى إذا قام أحد بترويج الكراسة على فيسبوك سيتم ضبطه من الجهات الأمنية.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، أن العاملين داخل لجان الامتحان أو خارجها سوف تطبق عليهم عقوبة الشروع فى الغش، التى تصل إلى غرامة ٥٠ ألف جنيه.

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وقال حجازى، إنه توجد تعليمات إلى جميع لجان الثانوية العامة بفتح اللجان الساعة الثامنة والنصف صباحا، حتى يكون هناك فرصة لتفتيش الطلاب قبل دخول اللجان، وأشار حجازى إلى أن عقوبة الغش لم تطبق على الطلاب، ولكن وفقا لقانون الغش يتم حرمانه من العام الدراسي.