البورصة تكتسي باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحَّد

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تشارك البورصة المصرية في فعاليات اليوم العالمي لمرضى التوحد، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوتيزم، حيث قامت بإضاءة مقرها الرئيسي باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحد.

وأكد د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية على ضرورة تضافر كافة الجهود للتصدي لهذا المرض، مشيرًا إلى ضرورة دمج أصحاب المرض ضمن المجتمع ليحظوا بدور مجتمعي يوظف طاقتهم وإمكاناتهم.

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وأضاف "عمران" أن دور البورصة لا يتوقف عند تمويل المشروعات فقط، ولكن ما يشغلنا في هذه المرحلة هو كيفية قيادة مجتمع الأعمال لتحقيق المزيد من الانخراط الإيجابي الملموس في القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، وفي مقدمة ذلك رفع الوعي المجتمعي بالقضايا الملحة، موضحًا أن إدارة البورصة تشارك في مبادرات تتعلق بتمكين المرأة والأيتام ومرضى التوحد كما ستشارك قريبًا في مبادرة يوم الأرض المعنية بالحفاظ على البيئة.

يٌذكر أن البورصة المصرية عضو مؤسس في مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة والتي تؤكد على أهمية دور ومشاركة البورصات في قضايا التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهدف التنمية.