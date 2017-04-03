الذهب ينخفض في الأسواق المحلية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، انخفاضًا طفيفًا في الأسواق المحلية، مقارنة بتعاملات الأمس ليسجل عيار 21 نحو 628 جنيه للجرام.

فيما سجل عيار 24 نحو 718 جنيه للجرام، وعيار 18 نحو 538 جنيه للجرام، وعيار 14 نحو 419 جنيهًا للجرام، وعيار 12 نحو 359 جنيهًا للجرام.

بينما سجلت أوقية الذهب نحو 22.321 جنيه، والجنيه الذهب نحو 5.024 جنيه، وكيلو الذهب نحو 717.714 جنيه.

شاهد أيضا

وعلى صعيد أسواق المال العالمية، فقد سجل الذهب عيار 24 نحو 729.40 جنيه، وعيار 21 نحو 638.24 جنيه، وعيار 18 نحو 547.06 جنيه، وعيار 14 نحو 425.49 جنيه، وعيار 12 نحو 364.70 جنيه،.

أما أوقية الذهب بأسواق المال العالمية، فقد سجلت نحو 22.684 جنيه، وكيلو الذهب نحو 729.405 جنيه، والجنيه الذهب نحو 5.106 جنيه.