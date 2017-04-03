التعليم: 7 سنوات عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة

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قال رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، إن الهدف من مؤتمر الثانوية العامة اليوم الإثنين، التعرف على الكنترولات والاستراحات والاستعداد المبكر للثانوية العامة، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء شدد على إنشاء وحدة للأزمات لمواجهة كل المشكلات التى تتعرض لها الثانوية، بالإضافة إلى غرفة عمليات المديريات تكون متصلة بغرفة الوزارة بالصوت والصورة، وأيضا توفير استراحات آمنة للملاحظين والمراقبين بالثانوية.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي، أن عقوبة الغش لامتحانات الثانوية العامة هذا العام تصل إلى السجن لمدة ٧ سنوات، مؤكدا أن حيازة الموبايل تعتبر جريمة.

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وأشار حجازى إلى أن العقوبة فى الغش تصل أيضا إلى حرمان من العام الدراسي، وقد تمتد لعامين.