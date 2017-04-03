وزير الري يتفقد مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول غدا

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يتفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، غدا الثلاثاء، المرحلة الأولى لمشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول بتكلفة 400 مليون جنيه.

وتشمل جولة الوزير تفقد مدن شرم الشيخ، دهب، نويبع وطابا، يرفقه خلالها المهندس أشرف حامد، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للمقاولات، والمهندس مبارك منصور، مدير شركة المقاولون العرب فرع سيناء.

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كما سيتفقد "عبد العاطي"، مشروع حماية وادي وتير ومدينة نويبع من أخطار السيول، وأعمال الحماية التي تتم بمنفذ طابا البري بتكلفة 10 ملايين جنيه، ووضع حجر الأساس لمشروع حماية مدينة دهب من أخطار السيول بتكلفة تتخطى الـ50 مليون جنيه.