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1.7 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة على الأشخاص خلال يناير

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1.7 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة على الأشخاص خلال يناير 1.7 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة على الأشخاص خلال يناير

التحرير

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أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال شهر يناير من هذا العام بلغت 1.7 مليار جنيه، في حين كانت 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بزيادة قدرها 39%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 106% في نفس الفترة، حيث حققت 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ591 مليون جنيه في يناير من عام 2016.

وأوضح رئيس الهيئة، في بيان له، اليوم الاثنين، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال شهر يناير بنسبة 20%، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18.4%، ثم الطيران بنسبة 17.8%، فالبترول بنسبة 10.7%.

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وأشار إلى أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغت نحو 487 مليون جنيه، مقابل 415 مليون جنيه خلال شهر يناير من السنة السابقة، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 239 مليون جنيه خلال شهر يناير عام 2016، مقارنة بـ203 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

ونوه "سامي" إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 23 ألف وثيقة في يناير من عام 2016 إلى 30 ألف وثيقة خلال الشهر الأول من هذا العام لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.

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التحرير

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