اليابان تعيد سفيرها إلى كوريا الجنوبية بعد خلاف حول تمثال "نساء المتعة"

طوكيو - (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين بأن السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية ،والذي استدعته طوكيو في 9 يناير، سوف يعود إلى سول غدا الثلاثاء لاستئناف عمله .

وكانت طوكيو قد استدعت سفيرها ياسوماسا ناجاميني بسبب نزاع يتعلق بنصب تذكاري للنساء الكوريات ضحايا الاسترقاق الجنسي من جانب جنود الجيش الياباني إبان الحرب.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن كيشيدا برر قرار إعادة السفير إلى سول بـ"الحاجة لتبادل وثيق للمعلومات على مستوى عال ولاتصالات وثيقة مع الحكومة الكورية الجنوبية" في مواجهة برامج التطوير النووي والصاروخي الكورية الشمالية.

وكانت العلاقات قد توترت بين سول وطوكيو بعدما وضعت منظمة مدنية تمثالا لتكريم من يطلق عليهن اسم "نساء المتعة" في ميناء بوسان جنوبي كوريا الجنوبية.

وقالت طوكيو إن الخطوة تتعارض مع اتفاق ثنائي أبرم عام 2015 لحل القضية.