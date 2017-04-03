مرور الجيزة يشن حملة لرفع إشغالات الطريق الدائري

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء طارق حجاج، حملة مكبرة؛ لرفع الإشغالات من الطريق الدائري.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، عن سحب 40 رخصة قياد، 51 تصالح فوري، حجز دراجتين بدون ترخيص، وتحري 32 مخالفة نموذج 125.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.