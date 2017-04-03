"مصيلحي" يبحث مع وزير الإنتاج الحربي تطوير تكنولوجيا التموين

كتب - مصطفى المنشاوي:

استقبل الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين.

واستعرض العصار امكانيات الشركات التابعة للوزارة والمجالات المختلفة، التي تعمل بها لتحديد أوجه التعاون الممكنة بين الوزارتين .

وأعلن العصار، أن الوزارة تسعى لاستغلال فائض الطاقات المتاحة بالمصانع لخدمة جميع قطاعات ووزارات الدولة، وأن الوزارة لديها من الامكانيات التكنولوجية والبشرية ما يمكنها من التعاون مع كافة الشركات والجهات التابعة لوزارة التموين لتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم من المنتجات والخدمات الموجودة.

وأكد العصار، عزم الوزارة تطوير خطوط الإنتاج الحالية أو إنشاء خطوط انتاج جديدة باستغلال البنية التحتية الموجودة فعليًا فى شركات الإنتاج الحربي لسد إحتياجات هذه الشركات محليًا، لافتًا أن الوزارة تسعى لتنفيذ كافة المشروعات المنوط بها تنفيذها بافضل الأسعار، وبالجودة المتميزة وخلال الفترة الزمنية المتفق عليها بين الطرفين.

وأكد المصيلحي، ضرورة تحقيق شراكة مبنية على خدمات متكاملة ومشتركة بين الوزارتين في جميع المجالات والقطاعات المتاحة والمطلوبة، بما يحقق مصلحة الدولة ويقدم خدمة جيدة للمواطن ويقلل الاستيراد من الخارج .

وطالب المصليحي من الوفد المرافق له تحديد مطالبهم في كافة المجالات المتاحة لدى الإنتاج الحربى مثل "الصوامع والمطاحن وعربات التبريد ومستلزمات وحدات الصرف الصناعى والبتروكيماويات التى تدخل فى صناعه السكر والمخابز والأفران" لتحديد آلية التعاون مع وزارة الانتاج الحربي لتلبيتها .

وأعلن الوزيران تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين مكونة من خبراء وفنيين في كافة القطاعات لبحث وتسهيل عملية الاتصال وتحديد احتياجات قطاع التموين وكيفية تنفيذها من خلال وزارة الانتاج الحربي، وكذلك تبادل الزيارات من خلال مجموعة من الخبراء والفنيين من الجانبين بين الشركات التابعة للإنتاج الحربي والشركات التابعة لوزارة التموين على أرض الواقع .