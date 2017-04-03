"الآثار" تعلن عن كشف أثري جديد بدهشور

كتبت-نسمة فرج:

قال الدكتور محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية الإثنين، إن البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة الواقعة جنوب هرم سنفرو المنحني بجبانة دهشور، نجحت في الكشف عن بقايا هرم يعود لعصر الأسرة الثالثة عشر.

وأكد علاء الشحات، رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، أن الجزء المكتشف من الهرم في حالة جيدة من الحفظ، مشيرًا إلى أن البعثة سوف تستكمل أعمال حفائرها بالموقع خلال الفترة القادمة في محاولة للكشف عن باقي أجزاءه.

من جانبه قال عادل عكاشة، مدير عام آثار دهشور إن بقايا الهرم المكتشف هي جزء من البناء الداخلي له، وهو عبارة عن ممر يؤدي إلى داخل الهرم ثم يرتفع عن مستوي سطح الأرضية ليؤدي إلى ممر منحدر من جهة الجنوب ومدخل إلى حجرة أخرى من جهة الغرب.

وأضاف عكاشة، أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن قطعة حجرية صغيرة من الألباستر تبلغ مساحتها ١٧x١٥ سم عليها بقايا أجزاء من نص هيروغليفي محفور في عشرة أعمدة رأسية، بالإضافة إلى قطع من الجرانيت و كتل من الحجر في مداميك توضح التخطيط الداخلي للهرم عثر عليها بالممر المؤدي لمدخل الهرم.