القوات المسلحة توزع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية على المواطنين بالمنيا

المنيا- ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، اليوم الاثنين، عن توزيع عدد 4 آلاف كرتونة مواد غذائية مقدمة من القوات المسلحة للمواطنين والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

وأكدت الوحدة المحلية أن هذه الخطوة جاءت في إطار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار.