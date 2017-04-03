إنتر يسعى للثأر من سامبدوريا في «الكالتشيو»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يستضيف نادي إنتر ميلان نظيره سامبدوريا، اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ 8.45 مساءً، بقيادة الحكم دومينيكو سيلي، بملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مباريات الجولة الثلاثون من عمر الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويسعى ستيفانو بيولي، المدير الفني لإنتر، للثأر من هزيمة الذهاب (1-0)، أمام سامبدوريا في المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس "ماراتسي"، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر.

شاهد أيضا

ويحتل إنتر ميلان المركز السادس برصيد 55 نقطة جمعهم من 29 مباراة فاز في 17 وتعادل في 4 وخسر 8، مسجلًا 55 هدفًا واستقبلت شباكه 31 هدفًا، في المقابل يأتي سامبدوريا في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعهم من 29 مباراة فاز في 11 وتعادل في 8 وخسر 10، مسجلآ 35 هدفًا واستقبلت شباكه 34 هدفًا.

وتشير الأرقام إلى الفريقان تواجها منذ عام 1989، في 32 مباراة، تمكن الإنتر من الفوز 16 لقاء، فيما فاز سامبدوريا في 5 لقاءات، في المقابل فرض التعادل نفسه في 11 مباراة.