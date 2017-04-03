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السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص

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السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص السياحة: إغلاق شركتي «الجوهرة والجوكر» لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص

التحرير

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أصدر محمد شعلان، وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، قرارا إدرايا رقم 159 لسنة 2017، بغلق شركتين تعملان تحت اسم "الجوهرة لخدمات السفارات" و"الجوكر للسياحة" بمحافظة القاهرة ، لمزاولتهما النشاط السياحي دون ترخيص.

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وأفاد القرار، الصادر اليوم الإثنين، بأن الشركتين قامتا بمزاولة العمل السياحي، بدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة، مخالفة بذلك أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، على أن تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره لعمله بدون ترخيص لمحاسبتهم ضريبيا طوال الفترة السابقة.

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التحرير

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