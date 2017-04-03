فيديو.. شكري: «إرهابية» الإخوان مثارة لدى الإدارة الأمريكية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن ملف جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جماعة إرهابية مثار في الكونجرس ولدى الإدارة الأمريكية، وهو أمر يرتبط بالمصلحة الأمريكية.

وأضاف شكري في تصريحات صحفية، على هامش زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي» أن الإدارة المصرية أعلنت بشكل قانوني أن الإخوان جماعة إرهابية ونشرح لشركائنا دائمًا طبيعة هذا التنظيم وقاعدته الفكرية وأعماله التي اقترفها، ونترك القرار لكل دولة أن تقدر ما يصب في مصلحتها.

شاهد أيضا

وبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ يوم السبت الماضي، زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تستغرق عدة أيام، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلتقي خلالها نظيره الأمريكي، في أول زيارة رسمية منذ تنصيب الأخير رئيسًا للولايات المتحدة.