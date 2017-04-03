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وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك

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وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك وزير الثقافة يفتتح معرض «رؤية» لزوجات الدبلوماسيين بالزمالك

التحرير

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افتتح وزير الثقافة حلمي النمنم معرض "رؤية"، لفنانات رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين، بالمركز المصري للتعاون الثقافي الدولي بالزمالك. 

وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم الإثنين، أن المعرض يشارك فيه 10 فنانات بحوالي 40 عملا فنيا، تعبر عن كافة الاتجاهات التشكيلية، ويستمر حتى 8 إبريل الجاري.

وأبدى الوزير إعجابه باللوحات الفنية المشاركة، والتي تؤكد قدرة المرأة المصرية على الإبداع في مختلف المجالات، وأنها تضع لمساتها الجمالية التي تضفي على المجتمع والأسرة المصرية مزيدا من البهجة والسعادة.

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حضر الافتتاح الدكتور أيمن عبد الهادي رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والفنانات والمشاركين وعدد من الدبلوماسيين المصريين والأجانب.

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التحرير

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