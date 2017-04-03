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الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

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الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

التحرير

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يستعد الاتحاد العام للغرف التجارية تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبالشراكة مع وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبى، إطلاق المؤتمر الأورومتوسطي الرابع للتمويل 10 أبريل المقبل - حيث سيتم عرض الآليات المتاحة للتجارة والصناعة والخدمات للقطاع الخاص من خطوط تمويل ميسر ومنح ومعونة فنية والتى تتجاوز 23 مليار دولار.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والرئيس لاتحاد غرف البحر الأبيض: إن "الحدث يتم تنظيمه كشراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص، حيث ينظم بالتعاون مع المهندس طارق قابيل التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، وكريستيان دانيلسون المدير العام لمديرية سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي كريستيان دانيلسون وهو المشرف على المعونة الأوروبية، واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف الأوروبية واتحادات الغرف والصناعات الأورومتوسطية بهدف التوعية بكافة الإمكانيات المتاحة للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية وخلق فرص عمل لأبناء ".

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وأكد "الوكيل" أن المؤتمر الدولي في دورته الرابعة، نجح في جذب قيادات الهيئات التمويلية الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، و يشهد مستوى عالي من المتحدثين، حيث يستضيف قيادات البنك ‏الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار، ‏ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الإعمار الألماني، وهيئة التنمية الفرنسية ‏وبنك التنمية الإفريقي، هيئات المعونات الأوروبية والأمريكية والغيطالية ‏واليابانية والإسبانية والأسترالية والهولندية وصناديق الإنماء العربية والبنك ‏الإسلامي للتنمية وسفراء الدول المانحة، إلى جانب كبرى مؤسسات التمويل ‏الغير بنكية من تأجير تمويلى وتمويل مخاطر وصناديق استثمار.‏

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