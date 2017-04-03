وزير التضامن: لا مانع من إصدار كارنيهات خاصة لمرضى التوحد

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شددت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية دور المجتمع المدني في رفع الوعي المجتمعي تجاه مرض التوحد، معبرة عن سعادتها بإنها شريكة مع منظمات المجتمع المدني لرفع الوعي العام، مشيرة إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 90 جمعية متخصصة في التعامل مع مرضى التوحد.

وأضافت والي، خلال احتفالية الجمعية المصرية «للأوتيزم» في أحد الفنادق مساء أمس بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يوافق الثاني من إبريل من كل عام، أن المجتمع المدني يسبق الدولة في كثير من الأحيان ويقوم بدور كبير ندعمه فيه ونقدم له كل التسهيلات.

وقالت الوزيرة إنه يقع على عاتقنا جميعًا مساعدة الأسر ذات الأطفال المصابين بالتوحد في هذه المرحلة الصعبة التي تحتاج إلى جهد نفسي وذهني وبدني ورفع الوعي لديهم وفهم الأعراض وطبيعتها ثم تقبل الابن المصاب بالتوحد.

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وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الإصابة بالتوحد عند الذكور تمثل 5 أضعاف الإصابة عند الإناث وأنه يوجد شخص في كل 160 شخصا مصاب بالتوحد، مضيفة "أنهم بيننا وفي أسرنا وداخل منازلنا".

وتعهدت والي بتقديم كل الجهد والدعم لذوي الإعاقة، وفي مقدمتهم من لديهم توحد، مؤكدة أن الوزارة أعلنت استراتيجية لذوي الإعاقة من بين أهم محاورها رفع الوعي، موضحة أنها "ليس لديها مانع في إصدار وزارة التضامن كارنيهات خاصة لمرضى التوحد، للتسهيل عليهم في كل تحركاتهم وللحصول على الخدمات التي يحتاجونها"، وذلك ردًا علي طلب رئيس الجمعية المصرية لـ«الأوتيزم»، داليا ليمان بضرورة توفير كارنيه خاص لمرضى التوحد لتسهيل حصولهم علي الخدمات.

وكانت الاحتفالية التي أقامتها الجمعية المصرية شارك فيها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والفنانة هالة صدقي.