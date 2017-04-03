الدولار يستقر في البنوك المصرية

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استقر سعر الدولار في البنوك المصرية، اليوم الاثنين 3 أبريل 2017، ليسجل السعر في بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي وبنك التنمية الائتمان الزراعي نحو 18 جنيه للشراء و 18.10 للبيع.

بينما سجل الدولار ببنك الأسكندرية نحو 18.07 جنيه للشراء و 18.17 للبيع، و البنك التجاري الدولي وبنك البركة وبنك بلوم المصرف المتحد نحو 18.10 للشراء و 18.20 للبيع.

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و أكد المتعاملون أن استقرار سعر الدولار لقرابة الأسبوع على التوالي مؤشر جيد على الصعيد الاقتصادي للتعاملات الدولارية، لافتين إلى أن السوق التجاري أيضًا سيشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة القادمة.