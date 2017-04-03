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السكة الحديد تطلق قطار «شم النسيم» 17 أبريل

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السكة الحديد تطلق قطار «شم النسيم» 17 أبريل السكة الحديد تطلق قطار «شم النسيم» 17 أبريل

التحرير

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أعلن المهندس مدحت شوشة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد ، إطلاق قطار المفاجآت صباح يوم الإثنين، الموافق 17 إبريل المقبل، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم، على أن ينطلق القطار من محطة رمسيس بالقاهرة الساعة 5.45 صباحًا متوجهًا إلى إحدى المحافظات الساحلية بالوجه البحري وسوف يعود في مساء نفس اليوم، للقاهرة طبقًا لجداول التشغيل. 

وأوضح شوشة أن القطار يتكون من 10 عربات ثانية مميزة وسعر تذكرة السفر بالقطار بـ 15 جنيهًا للفرد و10 جنيهات للطفل لرحلتي الذهاب والعودة وأنه لا يصرح بالسفر بالتذاكر المنصرفة على هذا القطار بأي قطار آخر في رحلتي الذهاب والعودة وإلا اعتبرت التذكرة لاغية، كما أن التذكرة المباعة لا ترد ولا يصرح بالسفر بهذين القطارين إلا لحاملي التذاكر المنصرفة عليه نقدًا ومن لم يحمل التذاكر المنصرفة لهذين القطارين سيدفع أجرة السفر كاملة علاوة على المصاريف الإضافية المقررة.

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وأشار شوشة أنه تم التنبيه على نظار ومعاوني المحطات وخدمة العملاء بإعلان جمهور الركاب بموعد قيام القطار في رحلتي الذهاب والعودة من خلال الإذاعات الداخلية بالمحطات.  

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة تقدم سنويًا لمشاركة جمهور الركاب في الاحتفالات بهذا اليوم ومساهمةً منها في إسعاد الركاب وقضاء أوقات ممتعة.

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التحرير

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