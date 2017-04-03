«خناقة» على الهواء بين رضا عبدالعال وإبراهيم صلاح

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

دخل إبراهيم صلاح، لاعب نادي الزمالك في مشادة كلامية مع رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، بسبب هجوم الأخير عليه.

أعرب إبراهيم صلاح عن غضبه من تصريحات عبدالعال، قائلًا: «رضا بيطلع يتكلم على الناس كلها ويهاجم اللاعبين ومحدش عجبه»، ليرد عليه عبدالعال: «أقول اللي عايزه ولو مش عجبك روح ارفع قضية وانت قدامك 100 سنة عشان توصل لمستوى رضا عبدالعال».

ورد صلاح: «إنت كنت بتدرب إيه يا كابتن؟»، فعلق عبدالعال: «وانت مالك، لأن فكري ما يمشيش مع اللاعبين اللي زيك.. كله بيهجص على كله، وانت بتهجص في الملعب يا إبراهيم».

وفي ختام المكالمة، قال صلاح لعبدالعال، الذي كان في الاستديو: «بنستفيد منك يا كابتن رضا»، فنصحه الأخير بأن يتحدث إليه تليفونيًا كي يقدم له 3 نصائح تعيده لمستواه مع الزمالك.

شاهد أيضا

ولخص عبدالعال نصائحه الثلاث بأن تكون طريقة لعب صلاح مثل حسام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بالإضافة إلى تمرير كراته إلى قدم اللاعبين مباشرة، فضلًا عن أهمية النزعة الهجومية في أدائه داخل الملعب.