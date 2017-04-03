خالد قمر: أشعر بالسعادة مع الاتحاد.. وأمتلك عرض إماراتي

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قال خالد قمر، لاعب نادي الزمالك - المعار إلى صفوف الاتحاد، إنه يشعر بالسعادة داخل النادي السكندري، مؤكدًا أنه يسير بخطوات ثابتة مع الفريق خلال الفترة الحالية.

أضاف قمر، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج «جوه الجون» الذي يقدمه محمد فاروق: «محمود مشالي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أخبرني بوجود عرض من الإمارات، فضلًا عن عروض أخرى داخل مصر».

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استكمل قمر: «أشعر بالسعادة مع فريقي، والزمالك طلب استعادتي في انتقالات الشتاء، لكن إدارة الاتحاد رفضت"، موضحًا أنه قرر تأجيل أي حديث عن الاحتراف أو الانتقال لنادٍ آخر إلى نهاية الموسم.

الجدير بالذكر أن خالد قمر، انتقل لصفوف الاتحاد السكندري - على سبيل الإعارة من الزمالك - خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم واحد.