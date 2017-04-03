رئيس «المقاصة»: منافسة الأهلي على لقب الدوري صعبة

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قال محمد عبدالسلام، رئيس نادي المقاصة، إن منافسة الأهلي على لقب الدوري صعبة، مؤكدًا أنه من الصعب تكرار معجزة ليستر سيتي الذي حدثت في الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي.

أضاف عبدالسلام، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج «جوه الجون» الذي يقدمه محمد فاروق: «منافسة الأهلي على لقب الدوري أمر صعب بسبب تاريخه الكبير، والزمالك قادر على العودة للمنافسة».

وتحدث رئيس المقاصة - عن انتقال بعض لاعبي فريقه إلى أندية أخرى، متابعًا: «لن نتحدث عن رحيل نجوم المقاصة للأهلي والزمالك إلّا في نهاية الموسم حتى لا يتم تشتيت تركيزهم ويحدث كما حدث للفريق في الموسم الماضي، عندما اهتزت نتائج الفريق».