الرفاهية وذاتية القيادة.. سمات معرض سيول الدولي للسيارات

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تمثل المعارض الدولية للسيارات أهمية بالغة للجمهور المتابع لأحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية على مستوى التقنيات المساعدة في القيادة وغيرها من وسائل الترفيه الواضحة داخل السيارة.

ويأتي معرض سيول الدولي للسيارات في كوريا الجنوبية، كواحد من أهم المحافل العالمية التي تحمل في طياتها طابع خاص على مستوى التقنيات المستحدثة من قبل الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات على مستوى العالم، ونستعرض أهم السيارات التي ظهرت خلال المحفل الدولي، في إطار الإصدارات الفاخرة التي تعمل بالكهرباء..

إيونيك ذاتية القيادة

لم تكتف شركة "هيونداي" الكورية العملاقة في إظهار قدراتها التقنية بإصدار جديد من "إيونيك" الكهربية، ولكن وسعت مجال عمل السيارة الشهيرة، لتنضم إلى الإصدارات التي تنوي الشركة الكورية عرضها بتقنيات القيادة الذاتية الشهيرة.

نيسان جريبز

أطلقت شركة "نيسان" مفهومها الكهربي الجديد لسيارة كروس أوفر مدمجة تعمل بالوقود الكهربي بشكل كامل، كما دعمتها بنموذج متطور من تقنية "Pure Drive” الشهيرة، والتي تدعم أنهظمة عمل السيارات الهجين في الشركة اليابانية.

هيونداي جرانديور

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تجاوزت "هيونداي" حدود الواقع التقني، بعرض إصدار جديد من سيارتها الهجين الشهيرة، حيث كشفت عن نظام كهربي جديد في الشركة العالمية الشهيرة، والتي دعمتها بمعدل جيد لاستهلاك الوقود.

شيفروليه بولت

كشفت شركة جنرال موتورز الأمريكية بفرعها داخل كوريا الجنوبية، عن إصدار كهربي جديد من سيارتها الكهربية الشهيرة "بولت"، كما أضافت الشركة الأمريكية تعديلات واضحة في أنظمة القيادة بما يتناسب مع طابع الاستهلاك في كوريا الجنوبية.

خلايا الوقود

نجحت هيونداي في تحقيق وعودها الخاصة فيما يتعلق بالسيارات التي تعمل بخلايا الوقود، وهو الأمر الذي تهدف من خلاله الشركة لإظهرا تقنيات جديدة وموفرة لاستهلاك الوقود، بعيدًا عن التقنيات المتبعة في هذا الصدد.