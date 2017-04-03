تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أنه جرى البدء في تنفيذ مخطط مدينة الخارجة الجديدة شمال المدينة الحالية علي مساحة (450) فدانًا بواسطة الجهاز المركزي للتعمير.

وأشار الزملوط، في بيان له، أنه من المقرر أن تكون المدينة عبارة عن فيلات وعمارات سكنية لكافة المستويات الاجتماعية مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وأضاف:"يجرى البدء في المشروع مساحة 100 فدان كمرحلة أولى من إجمالي المخطط بمساحة 450 فدانا".