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ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج

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ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج

مصراوي Masrawy

طلاب - ارشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد

رصدت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، تزايد أعداد التلاميذ المصابين بمرض الجدري المائي لـ 110 تلميذًا بعد اكتشاف إصابة 108 جدد بمدرسة السبايكة الابتدائية بناحية قرية العتامنة والتابعة لإدارة طما التعليمية .

من جهتها قررت مديرية التربية والتعليم بسوهاج منح التلاميذ إجازة 15 يوماً لحين تماثلهم للشفاء ، وتم إخطار الإدارة الصحية بطما للانتقال للمدرسة وفحص باقي التلاميذ للكشف عن وجود حالات إصابة جديدة واتخاذ اللازم لمنع تفشي المرض .

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