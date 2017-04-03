موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية

الاسكندرية - محمد عامر:

أقدم موظف، من منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع.

تلقي قسم شرطة أول المنتزه، بلاغًا بسقوط شخص من أعلى العقار سكنه متفرع من خالد بن الوليد – منطقة سيدي بشر بحري وبالإنتقال تبين سقوط المدعو " ي ن ر " 41 سنة، محصل بشركة، من شرفة الشقه سكنه بالطابق الرابع بالعقار محل البلاغ ما أدي لإصابته باشتباه كسر مضاعف بعظام القدم اليمني وجرح رضي بالأنف وسحجات متعدده بالجسم.

بسؤال زوجته "ن ش غ " سن 40 موظفة بشركة خاصة، مقيمة بذات العقار قررت إلقاء زوجها بإلقاء نفسه وأضافت بانه كان يعاني من اضطراب نفسي بسبب وجود مشاكل في العمل ولم تتهم أحد بالتسبب في حدوث إصابته.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر المحضر إداري قسم أول المنتزه وجارى العرض على النيابة.