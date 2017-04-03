كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط

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مصرع أم وإصابة 3 من أولادها في حادث سير بالطريق الشرقي بالمنيا
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الجلاد يعرض المصروفات الدراسية لأشهر 5 مدارس دولية بمصر - فيديو
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الجلاد يناقش أزمة المدارس الخاصة والدولية في أولى حلقات "معالي المواطن"
"معالي المواطن" يطرح حلولًا لمواجهة أزمة مصروفات المدارس الخاصة- فيديو
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