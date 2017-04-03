النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور)

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمعاينة مستشفى الغنايم، بمحافظة أسيوط، لكشف المخالفات بها.

وكشفت معاينة النيابة، عن حالة من عدم الانضباط الإداري داخل المستشفى، والتي نتج عنها تغيب 4 أطباء و6 من أعضاء هيئة التمريض عن العمل، عدم استيفاء بيانات المريض، أو أهليته بدفتر أحوال الاستقبال وتذاكر الدخول، وعدم استخدام الدفاتر الرسمية في معمل المستوطنة وأمراض البلهارسيا، وتعطل التكييف المركزي بالكامل، وكافة المكيفات بغرف العناية المركزة، والعمليات والغسيل الكلوي.

كما كشفت المعاينة عن عدم تشغيل نظام الاكسجين، واستخدم الأسطوانات العادية على الرغم من توفر النظام بالمستشفى، وخلو بنك الدم بالمستشفى من أي أكياس دم، إضافة لعدم كفاءة بعض من أجهزة الغسيل الكلوي.

كما تبين من معاينة النيابة تقاعس إدارة المستشفى عن تنفيذ قرار الازالة الصادر للمبنى القديم رغم ما يشكله من خطورة على حياة المرضى والمترددين على المستشفى، وتعطل مغسلة المستشفى بالكامل، وعدم اتباع الأساليب الفنية الكافية في تعقيم مفروشات المستشفى.

وعدم نظافة بعض دورات المياه بشكل غير آدمي وتضرر المرضى من ذلك، وعدم نظافة غرفة المشرحة بالشكل اللائق.

وكلف المستشار ياسر لطفي مدير نيابة أبو تيج الإدارية كل من الاستاذ علاء باهي رئيس النيابة، والأستاذ أحمد خليف وكيل النيابة بالانتقال لمعاينة المستشفى على الطبيعة والوقف على المخالفات الكائنة بها.

وصاحب النيابة اثناء المعاينة الدكتورة فوزية بخيت مدير ادارة المستشفيات والاستاذ أنور محمد مدير التموين الطبي، والاستاذ حسن محمود المفتش المالي والاداري بمديرية الصحة بأسيوط.