الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد

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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الإثنين، أن ريال مدريد مهدد بفقدان خدمات لاعبيه البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني داني كارفاخال، خلال مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، التي ستجمعهما، السبت المقبل، بملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

أشارت ماركا - إلى أن كارفاخال ورونالدو سيلعبان أمام ليجانيس، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30، بعد عدم تحصلهم على بطاقات صفراء في مباراة ديبورتيفو ألافيس، لكن يجب على الثنائي أن يكون حذرا خلال مباراة ليجانيس، فأي خطأ منهما قد يكلفهما الغياب عن الديربي المنتظر يوم السبت المقبل في سانتياجو بيرنابيو.

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الجدير بالذكر أن ريال مديد، بقيادة مديره الفني، زين الدين زيدان، يحتل صدارة "الليجا"، برصيد 68 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة، لكن يتبقى لرجال زيدان مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.