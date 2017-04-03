بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد

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ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الإثنين، أن الدولي الإنجليزي لوك شاو، الظهير الأيسر لفريق مانشستر يونايتد، في طريقه للخروج من أروقة الأولد ترافورد.

أضافت الصحيفة، أن شاو صاحب الـ 21 عامًا، لم يلعب لمانشستر يونايتد إلّا مرتين خلال 4 أشهر كاملة، رغم أنه بدأ أساسيًا في 6 من أول 7 مباريات هذا الموسم، لكنه لم يُستدع للتشكيلة إلّا 8 مرات منذ أن انتقده البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، بعد خسارة واتفورد في سبتمبر الماضي.

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أوضحت ديلي ميل، أن مورينيو وشاو بينهما تاريخ سابق عندما اجتمعا لمناقشة انتقال شو الممكن لـ تشلسي في 2014، ولم ينتقل اللاعب.