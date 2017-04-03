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«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي

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«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي «فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي

التحرير

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صعد السويسري روجر فيدرر، للمركز الرابع في تصنيف رابطة لاعبي التنس المحترفين، اليوم الاثنين، مستفيدًا من فوزه "6-3 و6-4 " ببطولة ميامي المفتوحة للمرّة الثالثة في تاريخه، أمام الإسباني رافائيل نادال، والتي أقيمت أمس الأحد.

وتقدم السويسري "فيدرر" من المركز السادس للرابع، بعد بداية رائعة للموسم، حيث أنه لا يزال بلا هزيمة ضد المصنفين الـ100 الأوائل في عام 2017 (فاز 17 خسر 0)، علاوة على فوزه ببطولتي أستراليا المفتوحة، وإنديان ويلز، قبل لقب ميامي.

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وارتقى رافائيل نادال من المركز السابع للخامس، بعد تأهله للنهائي في ميامي، وتراجع الياباني كي نيشيكوري إلى المركز السابع، بعدما كان رابعًا في التصنيف السابق، كما فقد الكندي ميلوش راونيتش مركزًا واحدًا، ليصبح في المركز السادس.

ولم تشهد المراكز الثلاثة الأولى أي تغيير هذا الأسبوع، فظل البريطاني آندي موراي في الصدارة، يليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ثم السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

يشار إلى أن فيدرر فاز في 3 مباريات ضد رافائيل نادال في عام 2017 - بلا خسارة، مثلما فعل ما بين عامي 2011 و2016 (9 خسائر)، كما أن روجر أصبح ثالث  لاعب يحقق +4 انتصارات متتالية ضد رافاييل نادال، بعد نيكولاي دافيدينكو ونوفاك ديوكوفيتش.

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