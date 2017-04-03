استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تستأنف محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الاثنين، محاكمة 190 شخصًا بينهم 169 هاربين، متهمين بتكوين خلية إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "المغارة".

وترجع الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج القبض على 21 شخصًا في يونيه من عام 2015 ، أثناء تواجدهم في مغارة جبلية بمركز جهينة، وبحوزتهم مدفع جرينوف، وطبنجة هكلر، و 2057 طلقة متنوعة "آلي وجرينوف ورشاش " ، و4 سيارات، و3 درجات بخارية .

ودلت التحريات على اتهام الأشخاص المضبوطين لجرائم منها إشعال النيران في سيارات الشرطة ومحاولة اقتحام بعض الاقسام، وإعاقة العمل في المؤسسات الحكومية.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات تهم التعدي على منشآت عامة ومحاولة تعطيل الموظفين الرسميين أثناء عملهم.