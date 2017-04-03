أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج

Google+ Print
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج

مصراوي Masrawy

استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية المغارة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تستأنف محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الاثنين، محاكمة 190 شخصًا بينهم 169 هاربين، متهمين بتكوين خلية إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "المغارة".

وترجع الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج القبض على 21 شخصًا في يونيه من عام 2015 ، أثناء تواجدهم في مغارة جبلية بمركز جهينة، وبحوزتهم مدفع جرينوف، وطبنجة هكلر، و 2057 طلقة متنوعة "آلي وجرينوف ورشاش " ، و4 سيارات، و3 درجات بخارية .

ودلت التحريات على اتهام الأشخاص المضبوطين لجرائم منها إشعال النيران في سيارات الشرطة ومحاولة اقتحام بعض الاقسام، وإعاقة العمل في المؤسسات الحكومية.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات تهم التعدي على منشآت عامة ومحاولة تعطيل الموظفين الرسميين أثناء عملهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص