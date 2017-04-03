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فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

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فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي فيديو| وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

التحرير

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أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حرص على أن يكون للقطاع الخاص والمستثمرين دور كبيرة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للفئات، وذلك بجانب الاستفادة من خبرات الشركات العالمية.

 وقالت نصر، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح لأمريكا، عبر برنامج ««هنا العاصمة»، المذاع عبر قناة «سي بي سي» إن جزءًا من مشاكل الاستثمار والمستثمرين في مصر  سيحل قريبًا.

أضافت نصر، أن البنك الدولي أشاد بالدور القيادي للرئيس عبدالفتاح السيسي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن البنك ضخ مبالغ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر للمرأة المُعيلة، وللفئات التي ستتأثر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

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أوضحت وزيرة الاستثمار، أن مؤشرات أرقام التمويل من البنك الدولي إيجابية، مؤكدة أن عائد المشروعات الاقتصادية المصرية يستطيع سداد ديون البنك الدولي. 

 

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التحرير

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