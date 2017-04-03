رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مستثمرين إمارتيين في دبي

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شارك الوفد المصرى برئاسة محمد خضير- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الجلسة الافتتاحية بفعاليات الدورة السابعة لملتقى الاستثمار السنوي AIM 2017 خلال الفترة من 2-4 أبريل 2017، بإمارة دبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، حيث شهد "بن راشد" الجلسة الافتتاحية للملتقى التي افتتحها سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

وأكد "المنصوري" أن دولة الإمارات بفضل سياستها الانفتاحية توفر بيئة حاضنة ومحفزة للاستثمارات الأجنبية على أراضيها من خلال الأمن والأمان والاستقرار والبنية التحتية المتكاملة التي تمتاز بها دولة الإمارات، والتي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، مشيرًا إلى أن الملتقى هذا العام يقام تحت شعار "الطريق إلى القدرة والتنافسية"، و أن دولة الإمارات احتلت المرتبة السادسة عشرة عالميًا في تقرير التنافسية العالمي.

والتقى محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على هامش الملتقى المشار إليه بعدد من الشركات الإماراتية الكبرى العاملة في عدد من القطاعات المختلفة، وذلك لعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات ذات الاهتمام، وكذلك عرض بيئة ومناخ الأعمال في مصر - وما قامت به من إصلاحات في الشأن الاقتصادى لاجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

و اجتمع "الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار" بمجموعة مبادلة الإماراتية والعاملة في العديد من القطاعات أهمها قطاعات البنية التحتية، (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعدين والاستكشاف و التطوير العقاري)، والتي تهتم بالتوسع في استثماراتها في عدد من القطاعات المصرية.

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كما التقى "خضير" بممثلى مجموعة (الفهيم العاملة- في مجال التطوير العقاري والإنشاءات، الضيافة، السياحة، البترول)، حيث تهتم المجموعة بالاستثمار في مصر بمجال صناعة السيارات والتطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى لقاءه بممثلي مجموعة (لوتة الإماراتية)، والتي تمتلك نحو 20 شركة تعمل في العديد من المجالات أهمها قطاع الإنشاءات، التطوير العقارى، الطاقة، الضيافة، الخدمات المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة، التعليم والصناعة.

وقد أعرب ممثلو المجموعة عن اهتمامهم بالاستثمار في مصر، خاصة في ظل الإصلاحات والضمانات الممنوحة في العديد من المجالات، كما تم عقد لقاء مع ممثلي مجموعة الماسة كابيتال الإماراتية، والتي تعد من كبريات الشركات التي لها تطلعات للاستثمار في مصر بالعديد من المجالات - خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتجزئة.

و ناقش الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وممثلى دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة تنمية الاستثمار بدبي متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة والتي تتضمنت تبادل الخبرات والتدريب والاطلاع على أحدث الإصلاحات والنظم المتبعه في البلدين لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن تعميمها على مجتمعات الأعمال بالبلدين، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تجمع بين الإمارات ومصر حكومة وشعبًا.

وفي نهاية اليوم - اجتمع ممثل مجموعة الإمارات الوطنية العاملة في مصر بقطاع النقل، والتي تتطلع إلى زيادة استثماراتها في ذات المجال.