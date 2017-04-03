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ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟

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ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟

مصراوي Masrawy

ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟

د ب أ:

طمأن البروفيسور الألماني هربرت أولمر الوالدين بأن أغلب نوبات الإغماء، التي تصيب الأطفال، عادة ما تكون غير ضارة.

وأوضح أخصائي أمراض القلب لدى الأطفال أن السبب في إغماء الطفل يعود في الغالب إلى اضطراب قصير المدى في الجهاز القلبي الوعائي.

ويرجع هذا الاضطراب إلى أسباب عدة، منها الوقوف طويلا أو قلة السوائل أو قلة النوم؛ حيث يقل إمداد الدماغ بالدم لفترة وجيزة، وتتعرض العضلات للارتخاء.

وفي حال فقدان الطفل للوعي، ينصح الطبيب الألماني بوضعه على ظهره مع رفع الساقين في وضع الامتداد، ويمكن تخفيف ملابسه بعض الشيء، مع فتح النوافذ في الأماكن المغلقة.

ويحذر أولمر من إعطاء الطفل أي مشروب أثناء فترة الإغماء، والذي قد يتسبب في اختناقه، على العكس من هذا فإن الطفل سيحتاج للكثير من السوائل بعد الإفاقة.

ويلزم استدعاء الإسعاف في حال عدم استجابة الطفل بعد دقيقتين أو سرعة النبض أو بطء النبض أو استمرار التشنج أو ضيق التنفس أو إذا كان الطفل لديه عيب خلقي بالقلب.

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مصراوي Masrawy

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