نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

دخل النجم البرازيلي نيمار دا دسيلفا، تاريخ نادي برشلونة، وحقق إنجازًا وصل إليه 25 لاعبًا فقط عبر تاريخ النادي الكاتالوني.

وسجل نيمار هدفه رقم 100 مع برشلونة في المباراة التي فاز فيها فريقه 4-1 على غرناطة مساء أمس الأحد، في المدينة الأندلسية في إطار منافسات الجولة 29 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز النجم البرازيلي هدفه المئوي بعد 178 مباراة شارك فيها منذ وصوله عام 2013 من فريق سانتوس البرازيلي إلى برشلونة.

شاهد أيضا

وجاءت أهداف نيمار المئة موزعة بين 64 في الدوري، و21 في دوري أبطال أوروبا، و14 في كأس ملك إسبانيا وهدف واحد فى كأس السوبر الإسبانية.

يذكر أن نيمار تفوق على زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي احتاج إلى 188 مباراة لتسجيل هدفه رقم 100 مع الفريق الكاتالوني.