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محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل

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كتبت - سميرة حسن
قاد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ومعه اللواء علاء حبلص حكمدار مديرية أمن دمياط نائبا عن اللواء نادر جنيدي مدير أمن دمياط حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ مواعيد إغلاق مقاهي المحافظة.

وكان محافظ دمياط قد حدد مواعيد إغلاق 12.5 صباحا صيفا و11.5 مساء شتاء.

وشارك في الحملة مساء أمس الأحد قوات مديرية أمن دمياط وشرطة المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط كما شارك في الحملة كل من اللواء سامي حموده السكرتير العام لمحافظة دمياط واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء هشام فهمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

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