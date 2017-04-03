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فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»

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فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم»

التحرير

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انفعل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، بسبب واقعة التحرش الجماعى بفتاة الشرقية، قائلا: «والله العظيم أنا لو من الرئيس ، كنت قطعت زيارتى لأمريكا اللي العالم بيتكلم عنها، ورجعت ، لأن هناك أزمة كارثية، المجتمع تحول لوحوش آدمية متحركة».

وتابع، خلال تقديمه حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «دي أم سي»:  «إحنا بنضحك على بعض، عندنا دين ومفيش تدين، الدولة كلها لازم تكون فى أزمة، المفروض البرلمان يعمل جلسة استثنائية، ووزارة التعليم تأخد أجازة أسبوع وتشوف الجيل اللى علمته وربته، المفروض وزير الأوقاف يحيل كل المسئولين للتحقيق»

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واستكمل: «المفروض إن وزارة الأوقاف تعيد النظر فى الخطبة الموحدة، والدعاة والأئمة يقدموا استقالاتهم، لأن اللى حصل ده معناه فشلهم».

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التحرير

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