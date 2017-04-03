سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم

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تعادل فريق سبورتينج براجا مع ضيفه ماريتيمو، بثلاثة أهداف لمثلها خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأمس الأحد، على الملعب المحلي بمدينة براجا، في ختام الجولة 27 للدوري البرتغالي الأول لكرة القدم.

أحرز أهداف أصحاب الأرض كل من، وانديرسون سوزا كارنييرو، في الدقيقة (12)، وفيدريكو كارتابيا، في الدقيقة (15)، وروي فونت، في الدقيقة( 25)، وسجل للضيوف الحسن كيتا، في الدقيقة (38)، وإرديم شين في الدقيقتين (43 و83).

ورفع براجا رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع لجدول الترتيب، بفارق الأهداف عن فيتوريا جيماريش، الخامس، و10 نقاط عن سبورتنج لشبونة الثالث.

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وفي المقابل، ارتفع رصيد ماريتيمو إلى 41 نقطة وظل في المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط عن ريو أفي السابع.