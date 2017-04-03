علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة»

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قال عضو مجلس النواب، علاء عبد المنعم، معلقًا على حكم سعودية جزيرتي تيران وصنافير، إن القضاء المستعجل يقضي فقط في مسائل وقتية وليس في موضوع، موضحًا: «موضوع الجزيرتين حسم من محكمة القضاء الإداري وليس لأي محكمة أخرى أن تناقش هذا الحكم، لأنه حكم بات ونهائي».

وأوضح "عبدالمنعم" في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية «On E»، أنه طبقًا للائحة المجلس لا يجوز لرئيس الحكومة شريف إسماعيل إحالة الاتفاقية بهذه الطريقة إلى البرلمان، فالمادة 197 تقصر حق إحالة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على رئيس الجمهورية.

وتابع، «الغريب والعجيب هو أن محكمة القضاء الإدارية حكمت ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا»، مستطردًا: «والله العظيم تلاتة أنا بشوف علامة من علامات الساعة».

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وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، أمس الأحد، بقبول دعوى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» إلى المملكة العربية السعودية.