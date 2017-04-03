أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٩٩٧١
|٥٩.٣٦٣٢
|04/03 12:30 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٧٤٢٨
|٤٧.٩٨٧٩
|04/03 12:30 ص
|ريال عماني
|٤٦.٧٤٩٦
|٤٦.٩٩٠٧
|04/03 12:30 ص
|ريال قطري
|٤.٩٤٣٢
|٤.٩٦٨٧
|04/03 12:30 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٩٠٠٦
|٤.٩٢٥٧
|04/03 12:30 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٩٩٦
|٤.٨٢٤١
|04/03 12:30 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨٠٩
|٢٥.٦٠٦٤
|04/03 12:30 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٣٨١٢
|٢٢.٧١٦٨
|04/03 12:30 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٧٧٥
|٢.٦٠٣٤
|04/03 12:30 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٩٢٢
|٢.١١٣٨
|04/03 12:30 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٠٦٥
|٢.٠٢٩٢
|04/03 12:30 ص
|يورو
|١٩.١٧٣٦
|١٩.٣٦٠٩
|04/03 12:30 ص
|دولار أمريكي
|١٨
|١٨.١٠
|04/03 12:30 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٩٤٨
|١٨.٠٩٨٢
|04/03 12:30 ص
|ين ياباني
|١٦.٠٤٤٢
|١٦.٢٦١٥
|04/03 12:30 ص
|دولار استرالي
|١٣.٧٢٣٢
|١٣.٨٦١٣
|04/03 12:30 ص
|دولار كندي
|١٣.٤٦٦
|١٣.٦١٧٦
|04/03 12:30 ص
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads