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أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٩٧١ ٥٩.٣٦٣٢ 04/03 12:30 ص
دينار بحريني ٤٧.٧٤٢٨ ٤٧.٩٨٧٩ 04/03 12:30 ص
ريال عماني ٤٦.٧٤٩٦ ٤٦.٩٩٠٧ 04/03 12:30 ص
ريال قطري ٤.٩٤٣٢ ٤.٩٦٨٧ 04/03 12:30 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٩٠٠٦ ٤.٩٢٥٧ 04/03 12:30 ص
ريال سعودي ٤.٧٩٩٦ ٤.٨٢٤١ 04/03 12:30 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨٠٩ ٢٥.٦٠٦٤ 04/03 12:30 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٣٨١٢ ٢٢.٧١٦٨ 04/03 12:30 ص
كرون دنماركي ٢.٥٧٧٥ ٢.٦٠٣٤ 04/03 12:30 ص
كرون نرويجي ٢.٠٩٢٢ ٢.١١٣٨ 04/03 12:30 ص
كرون سويدي ٢.٠٠٦٥ ٢.٠٢٩٢ 04/03 12:30 ص
يورو ١٩.١٧٣٦ ١٩.٣٦٠٩ 04/03 12:30 ص
دولار أمريكي ١٨ ١٨.١٠ 04/03 12:30 ص
فرنك سويسري ١٧.٩٤٨ ١٨.٠٩٨٢ 04/03 12:30 ص
ين ياباني ١٦.٠٤٤٢ ١٦.٢٦١٥ 04/03 12:30 ص
دولار استرالي ١٣.٧٢٣٢ ١٣.٨٦١٣ 04/03 12:30 ص
دولار كندي ١٣.٤٦٦ ١٣.٦١٧٦ 04/03 12:30 ص

 

المصدر:365 

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