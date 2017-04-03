سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الإثنين :

السعر العالمي : 1,248.92 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 718 عيار 22 658 عيار 21 628 عيار 18 538 عيار 14 419 عيار 12 359 الاونصة 22,321 الجنيه الذهب 5,024 الكيلو 717,714

شبكةعيونالإخبارية

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