بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل

دمياط – محمد إبراهيم:

خيّم الظلام على شوارع مدينة دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد تطبيق قرار إغلاق المقاهي بعد الثانية عشرة صباحًا، للمرة الأولى في حملة ترأسها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه - محافظ الإقليم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية جابت أحياء الشرباصي والشبطاني وميدان سرور وشارع الجلاء ومنطقة باب الحرس، ما أثار جدلًا كبيرًا بين الأهالي بين مؤيد ومعارض للقرار.

كما شملت الحملة التنبيه على المقاهي بالغلق دون تحرير محاضر في أول أيام تنفيذ القرار مع التنبيه على تحرير محاضر شرطية في حال مخالفة القرار، وفرض غرامات مالية على أصحاب المقاهي المخالفة.

وأصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، قبل أيام قرارًا بتحديد مواعيد إغلاق المقاهي بجميع أنحاء محافظة دمياط، حيث تقرر أن يتم تحديد الساعة 11.30 مساء لإغلاق المقاهي "شتاء"، وفي الساعة 12.30 صباحا "صيفا"، مع استثناء المناطق السياحية وهي "مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة" من هذا القرار.

وأصدر محافظ دمياط، تكليفاته لجميع الأجهزة المعنية من شرطة المرافق، ومباحث التموين، والآداب العامة، والقوى العاملة، وإدارة الصحة والسلامة المهنية، بالتعاون التام بين جميع هذه الأجهزة لتنفيذ ذلك، على أن يتم تطبيق القرار الجديد، والذي ينص على السجن شهرًا و2000 جنيه غرامة للمخالفين، ومصادرة جميع المضبوطات في حالة تكرار المخالفة.

كما أصدر محافظ دمياط قرارا بإغلاق جميع المقاهي غير المرخصة بالمحافظة، اعتبارا من أول مايو المقبل، على أن يكون هناك فرصة لتوفيق أوضاعها.