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فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

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فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»

التحرير

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قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، إن مجلس النواب لا يحق له مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية بشأن جزيرتي «تيران وصنافير».

وأوضح كبيش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية «On E»: «البرلمان يناقش الاتفاقيات حينما تكون موجودة أو تم توقيعها، وفيما يخص اتفاقية تيران وصنافير فإن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار الحكم الصادر بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية يجعل من هذه الاتفاقية غير موجودة من الأساس».

وتابع: «ليس لأي سلطة الأمر المطلق في قضية مقارنة بسلطة أخرى، فلكل سلطة اختصاص محدد، وإذا مارست السلطة دورها على نحو صحيح تجاه أمر ما، فلا تملك أي سلطة أخرى أن تلغيه».

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وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، أمس الأحد، بقبول دعوى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» إلى المملكة العربية .

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التحرير

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