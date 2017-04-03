فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل

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قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة المعنية الآن بحسم الجدل حول اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إذ قضت محكمتان بحكمين متعارضين الأول يقضي بمصرية الجزيرتين والثاني بسعوديتهما.

وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»: «الحكم الأول بات ونهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وآخر بات ونهائي من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بانعدام حكم الإدارية العليا واستمرار تنفيذ حكم سريان الاتفاقية».

وأكد عضو مجلس النواب، أن الكرة الآن في ملعب البرلمان، وأن مجلس النواب لم تغل يده عن النظر في اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وقضية تيران وصنافير وذلك وفقًا للمادة 151 من الدستور، والتي تنص على أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل والمنفرد في النظر للاتفاقيات الدولية باعتبارها عملاً من أعمال السيادة.