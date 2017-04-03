محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

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أشاد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج بمشروع التنمية المحلية الشاملة والمستدامة والذى سيتم تنفيذه فى سوهاج من خلال المرحلة الثانية من مشروع "حياة" المنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وقال المحافظ خلال استقباله الدكتور علاء فهمى مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر أمس الأحد إن المشروع يهدف إلى تعزيز فرص الأسر الأكثر احتياجا فى محافظة سوهاج، وذلك من خلال دعم التنمية الاقتصادية والزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الاجتماعى والاقتصادى وتحسين المشاركة المحلية فى المجتمعات المستهدفة.

وأضاف عبدالمنعم أن عدد المستفيدين المباشرين من المشروع 1000 مستفيد فى مركزين مختلفين بمحافظة سوهاج على أن يكون 60% منهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-35 سنة و30% منهم سيدات، ويعمل المشروع أيضا على إتاحة المزيد من فرص العمل اللائق للشباب والسيدات وزيادة القدرات التوظيفية للقوى العاملة وزيادة إنتاجية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمزارعين المستفيدين.

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وأكد الدكتور علاء فهمى مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى مصر أن المشروع سيبدأ تنفيذه بداية من شهر أبريل الجارى ولمدة 30 شهر، بتمويل بقيمة 1,3 مليون دولار، وسيتم التركيز على التجمعات الإنتاجية القائمة وتطويرها.

وتم توقيع بروتوكول تنفيذ المشروع بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الشهر الماضى بحضور الدكتور هشام الشريف وزير الدولة للتنمية المحلية والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، وجيوفانا تشيليه الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والسفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولي، والسفير السويسرى ماركوس لايتنر، وذلك فى إطار التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والحكومة المصرية.